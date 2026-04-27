LIVE Darderi-Cerundolo 2-6 3-6 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | prestazione negativa dell’azzurro

Nel torneo ATP di Madrid, si sono appena conclusi gli incontri tra Darderi e Cerundolo, con quest’ultimo che ha ottenuto due vittorie nette: 6-2, 6-3. La partita è stata seguita in diretta, mentre si prepara il match tra Cobolli e Vallejo, previsto per le undici. La prestazione dell’azzurro durante l’incontro è risultata sotto tono, con il punteggio finale che testimonia una partita senza grandi scossoni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE CI COBOLLI-VALLEJO (5° MATCH DALLE 11.00) 16.30 Finisce così l’avventura dell’azzurro nel torneo madrileno. Oggi davvero deludente il classe 2002 di Villa Gessel, molto nervoso sin dai primi giochi, che perde così il secondo confronto del 2026 con Francisco Cerundolo. 3-6 Chiude con l’ace Cerundolo un match perfetto. L’argentino vince per 6-2, 6-3 in 1 ora e 14 minuti di gioco. 40-0 Largo il rovescio di Darderi. 30-0 Lungo il dritto di Darderi. 15-0 Dritto vincente all’incrocio delle righe di Cerundolo. 3-5 In rete il rovescio di Cerundolo, che ora servirà per il match. 40-15 Larghissimo il dritto di Darderi: in questo errore si è vista tutta la sua frustrazione per come sta giocando oggi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Cerundolo 2-6, 3-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: prestazione negativa dell’azzurro Notizie correlate LIVE Darderi-Cerundolo 2-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: brutto primo set dell’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE CI COBOLLI-VALLEJO (5° MATCH DALLE 11. LIVE Darderi-Cerundolo 2-5, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro prova a entrare in partitaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE CI COBOLLI-VALLEJO (5° MATCH DALLE 11. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Cobolli e Darderi non sbagliano: sono al 3° turno; Dove vedere in tv Darderi-Cerundolo oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; Super Italia! Darderi e Cobolli accedono al 3° turno; Darderi-Cerundolo ATP Madrid 2026: Orario, dove vederla in TV e streaming. LIVE Darderi-Cerundolo 2-6, 1-4, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: break per l’argentino anche nel secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE CI COBOLLI-VALLEJO (5° MATCH DALLE 11.00) 40-0 In corridoio la risposta di dritto dell'azzurro. oasport.it Darderi-Cerundolo, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingLuciano Darderi torna in campo lunedì 27 aprile per sfidare l'argentino Francisco Cerundolo nei sedicesimi di finale del Madrid Open 2026, quarto Masters ... oasport.it DARDERI ELIMINATO Si conclude il torneo di singolare a Madrid per Luciano Darderi: l’azzurro eliminato in due set dall’argentino Francisco Cerundolo #Tennis #ATP #MMOPEN #Madrid #Darderi x.com DARDERI ELIMINATO Si conclude il torneo di singolare a Madrid per Luciano Darderi: l’azzurro eliminato in due set dall’argentino Francisco Cerundolo - facebook.com facebook