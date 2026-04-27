LIVE Darderi-Cerundolo 2-6 2-5 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | l’azzurro al servizio per rimanere nel match

Nel match tra Darderi e Cerundolo all'ATP di Madrid, il punteggio attuale è di 2-6, 2-5, con Cerundolo al servizio. La partita è in corso e si può seguire in diretta. Prima di questa, si è concluso l'incontro tra Cobolli e Vallejo, con il punteggio di 2-5 nel quinto set. Seguiranno aggiornamenti sulla partita tra Darderi e Cerundolo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE CI COBOLLI-VALLEJO (5° MATCH DALLE 11.00) 2-5 Servizio vincente del classe ’98 di Buenos Aires. 40-0 In corridoio la risposta di dritto dell’azzurro. 30-0 Largo il dritto di Darderi da ottima posizione. 15-0 Dritto vincente di Cerundolo. 2-4 Non passa la risposta di rovescio di Cerundolo. 40-0 Largo il rovescio in risposta dell’argentino. 30-0 In rete la risposta di dritto di Cerundolo. 15-0 Stecca la risposta di dritto Cerundolo. 1-4 Finisce lungo il rovescio dell’azzurro. 40-30 In rete il dritto di Darderi, che poi lancia per terra la racchetta. 30-30 In corridoio il dritto di Cerundolo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Cerundolo 2-6, 2-5, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro al servizio per rimanere nel match Notizie correlate LIVE Darderi-Cerundolo 2-5, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro prova a entrare in partitaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE CI COBOLLI-VALLEJO (5° MATCH DALLE 11. LIVE Darderi-Cerundolo 2-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: brutto primo set dell’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE CI COBOLLI-VALLEJO (5° MATCH DALLE 11. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Cobolli e Darderi non sbagliano: sono al 3° turno; Dove vedere in tv Darderi-Cerundolo oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; Super Italia! Darderi e Cobolli accedono al 3° turno; Darderi-Cerundolo ATP Madrid 2026: Orario, dove vederla in TV e streaming. LIVE Darderi-Cerundolo 2-6, 1-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro salva due palle breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE CI COBOLLI-VALLEJO (5° MATCH DALLE 11.00) 40-40 Chiude con una volée facile di dritto Cerundolo. oasport.it Darderi-Cerundolo, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingLuciano Darderi torna in campo lunedì 27 aprile per sfidare l'argentino Francisco Cerundolo nei sedicesimi di finale del Madrid Open 2026, quarto Masters ... oasport.it Gli azzurri in campo oggi a Madrid lunedì 27 Ore 12:30 Bolelli-Vavassori Vs Andreozzi-Guinard Ore 15:00 Darderi vs Cerundolo Ore 18:00 Cobolli vs Vallejo Forza ragazzi! Bentornato Simone. Non servono grandi parole, conta solo vederti - facebook.com facebook Tennis: Madrid, Darderi batte Juan Manuel Cerundolo e va agli ottavi x.com