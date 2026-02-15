LIVE Darderi-Cerundolo 1-2 ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA | l’argentino trova subito il break

Da oasport.it 15 feb 2026

Darderi ha perso il servizio nel primo game contro Cerundolo, che ha approfittato di un doppio fallo dell’avversario. Il match di ATP Buenos Aires 2026 è iniziato con l’argentino che ha già messo pressione sull’azzurro, conquistando subito un punto importante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-AD Doppio fallo di Cerundolo. Prima palla break per l’azzurro. 40-40 Si va per la prima volta ai vantaggi. 40-30 Dentro di un centimetro il dritto a sventaglio di Cerundolo, che sorprende Darderi. 30-30 Brutto errore di Darderi, che affossa il dritto d’attacco in rete. 15-30 Prima vincente di Cerundolo. 0-30 Darderi rischia qualcosa con una smorzata un po’ lunga, ma riesce a passare l’argentino con uno strettino di dritto. 0-15 La risposta di Darderi schizza sulla riga del servizio e provoca l’errore di Cerundolo. 1-2 Darderi non trova la prima e va in rete con il dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it

Luciano Darderi ha deciso di affrontare Francisco Cerundolo nella finale dell’ATP di Buenos Aires 2026, una partita che potrebbe portarlo tra i primi 20 giocatori al mondo.

LIVE Darderi-Cerundolo, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: si comincia! L’azzurro si gioca l’ingresso nella top20

Darderi ha iniziato la partita contro Cerundolo a Buenos Aires, perché cerca di entrare nella top 20 del ranking ATP.

