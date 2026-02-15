LIVE Darderi-Cerundolo 1-2 ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA | l’argentino trova subito il break

Darderi ha perso il servizio nel primo game contro Cerundolo, che ha approfittato di un doppio fallo dell’avversario. Il match di ATP Buenos Aires 2026 è iniziato con l’argentino che ha già messo pressione sull’azzurro, conquistando subito un punto importante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-AD Doppio fallo di Cerundolo. Prima palla break per l'azzurro. 40-40 Si va per la prima volta ai vantaggi. 40-30 Dentro di un centimetro il dritto a sventaglio di Cerundolo, che sorprende Darderi. 30-30 Brutto errore di Darderi, che affossa il dritto d'attacco in rete. 15-30 Prima vincente di Cerundolo. 0-30 Darderi rischia qualcosa con una smorzata un po' lunga, ma riesce a passare l'argentino con uno strettino di dritto. 0-15 La risposta di Darderi schizza sulla riga del servizio e provoca l'errore di Cerundolo. 1-2 Darderi non trova la prima e va in rete con il dritto.