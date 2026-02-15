LIVE Darderi-Cerundolo 4-6 0-1 ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA | subito un break ad inizio secondo set per l’argentino

Darderi ha vinto il primo set contro Cerundolo nel match di Buenos Aires 2026, dopo aver approfittato di un errore di troppo dell’avversario. La partita è iniziata con un break dell’argentino, che ha preso subito il comando. All’inizio del secondo set, Cerundolo ha commesso tre errori consecutivi, regalando punti preziosi al rivale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-40 Incredibile passaggio a vuoto di Cerundolo, che infila tre errori di fila. 0-30 Rovescio in rete per l’argentino. 0-15 Errore di Cerundolo da fondo. 1-0 Strepitosa la smorzata di dritto di Cerundolo, che trova il break immediato ad inizio secondo set. Fallo di piede sulla prima (che sarebbe stata vincente) per Darderi. 30-40 Darderi va a rete dopo un buon attacco, ma Cerundolo trova un gran passante e si procura la palla break. 30-30 Due prime e due punti consecutivi per Darderi. 15-30 Servizio vincente con la prima per l’italiano. 0-30 Momento subito delicato per Darderi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Cerundolo 4-6 0-1, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: subito un break ad inizio secondo set per l’argentino LIVE Darderi-Cerundolo 1-2, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: l’argentino trova subito il break Darderi ha perso il servizio nel primo game contro Cerundolo, che ha approfittato di un doppio fallo dell’avversario. LIVE Darderi-Cerundolo 4-5, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: l’argentino annulla due palle break e resta avanti Juan Darderi ha conquistato il punto decisivo durante il match contro Francisco Cerundolo a Buenos Aires, perché ha salvato due palle break e mantenuto il vantaggio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dove vedere in tv Darderi-Cerundolo oggi: orario finale ATP Buenos Aires, programma domenica 15 febbraio, streaming; Sinner a -2.850 punti da Alcaraz: il ranking Atp; LIVE Berrettini-Coria 7-5, 7-5, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: esordio durissimo; Luciano Darderi si gioca la top20 nel ranking ATP: possibile sorpasso su Cobolli come n.3 d’Italia. LIVE Darderi-Cerundolo 3-4, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: l’azzurro soffre ma resta in sciaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-3 Darderi troppo falloso con il dritto in questa fase. AD-40 Un altro dritto lungo di pochi centimetri per ... oasport.it Darderi-Cerundolo, finale Atp 250 Buenos Aires: orario, quando si gioca e dove vederla in tvSarà la sfida tra Luciano Darderi e Francisco Cerundolo ad assegnare il titolo dell'Atp 250 di Buenos Aires. Percorso netto sino alla finale per il tennista azzurro, testa di serie numero due del tabe ... msn.com Atp Buenos Aires LIVE, Darderi sfida Cerundolo in finale. Ora su Sky #SkySport #Tennis #SkyTennis #Darderi x.com TUTTI CON DARDERI Alle 20:00 Luciano va a caccia del titolo numero 5 della sua carriera contro Francisco Cerundolo nella finale dell’ATP 250 di Buenos Aires FORZAAAAA facebook