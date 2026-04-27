LIVE Cobolli-Vallejo ATP Madrid 2026 in DIRETTA | la sorpresa paraguaiana sulla strada degli ottavi

Oggi si gioca al torneo ATP Master 1000 di Madrid 2026, con l’incontro tra Flavio Cobolli e Adolfo Daniel Vallejo valido per il terzo turno. La partita si svolge in diretta e sono stati aggiornati i risultati in tempo reale. Gli appassionati possono seguire l’andamento del match cliccando sul link dedicato. La sfida vede coinvolti due giocatori in cerca di passaggio agli ottavi di finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Flavio Cobolli ed Adolfo Daniel Vallejo, partita valevole per il terzo turno dell’ATP Master 1000 di Madrid 2026. Il romano torna in campo nella capitale spagnola contro una delle sorprese di questo torneo. Cobolli non ha iniziato nel migliore dei modi la stagione su terra rossa con una sconfitta a sorpresa con Alexander Blockx (6-3, 6-3) nel secondo turno di Montecarlo. L’italiano è stato abile a cambiare subito marcia, alzando sensibilmente il ritmo a Monaco di Baviera: nel torneo tedesco Cobolli è stato sconfitto in finale da Ben Shelton (6-2, 7-5) dopo aver battuto Alexander Zverev in semifinale mostrando un livello di gioco incredibile.🔗 Leggi su Oasport.it

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