Al torneo ATP di Madrid, nel singolare maschile, si sono disputate le partite di secondo turno della parte bassa del tabellone. Tra i risultati più rilevanti, il tennista tedesco ha lasciato un set durante il suo match, mentre i giocatori argentini hanno avanzato nel torneo, incontrando i rivali italiani. Il programma del sabato comprende incontri che potrebbero determinare le prossime fasi della competizione.

Il sabato del singolare maschile del torneo ATP di Madrid è dedicato alle partite di secondo turno della parte bassa del tabellone. Esordio vincente, anche se con un set perso, per il tedesco Alexander Zverev. Passano il turno Luciano Darderi e Flavio Cobolli: sulla loro strada ci saranno ora, rispettivamente, Francisco Cerundolo e la rivelazione paraguaiana Daniel Vallejo. Alexander Zverev perde un set, ma esce alla distanza e passa il turno. Il tedesco, testa di serie numero due, doma l’argentino Mariano Navone 6-1 3-6 6-3 in un’ora e quarantaquattro minuti. Il paraguaiano Daniel Vallejo, numero 96 ATP, vince la sfida dei giovani e sorprende l’americano Learner Tien, diciassettesima testa di serie, 6-4 6-3 in un’ora e ventuno minuti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Madrid 2026, Zverev lascia un set. Cerundolo e Vallejo sulla strada di Cobolli e Darderi

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