CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona notte e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida del terzo turno del Masters1000 di Miami tra Jannik Sinner e Corentin Moutet, valida per il terzo turno del prestigioso torneo della Florida. Sul campo dell’ Hard Rock Stadium, il n.2 del mondo giocherà contro l’estroso francese, avendo nel mirino la qualificazione per gli ottavi di finale. Sinner, reduce dall’esordio sul velluto contro il bosniaco Damir Dzumhur, vuol dare un seguito al proprio incedere in questo evento. La partita, sulla carta, è alla portata dell’altoatesino, ma bisognerà fare i conti su due fattori: l’adattabilità alle differenti condizioni ambientali rispetto al primo incontro; il gioco molto talentuoso espresso dal transalpino. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Moutet, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’estroso francese sulla strada degli ottavi

Articoli correlati

Sinner-Moutet oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streamingJannik Sinner tornerà in campo quest’oggi a Miami per affrontare il terzo turno del prestigioso Masters1000 della Florida.

Leggi anche: LIVE Sinner-Mensik, ATP Doha 2026 in DIRETTA: il giovane ceco sulla strada della semifinale

Aggiornamenti e notizie su LIVE Sinner Moutet ATP Miami 2026 in...

Temi più discussi: Sinner-Moutet all'Atp Miami, dove vedere in tv e streaming; Jannik Sinner - Corentin Moutet al Miami Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner trova l'estroso Moutet al terzo turno: quando e dove vedere il match; Orario e dove vedere la partita di Sinner al Miami Open contro Moutet.

LIVE Sinner-Moutet, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’estroso francese sulla strada degli ottaviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona notte e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida del terzo turno del Masters1000 di Miami tra Jannik ... oasport.it

Sinner-Moutet oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streamingJannik Sinner tornerà in campo quest'oggi a Miami per affrontare il terzo turno del prestigioso Masters1000 della Florida. Il n.2 del mondo sfiderà la ... oasport.it

# ***Analisi di una partita : Sinner trova Moutet tra ritmo e imprevisto a Miami *** *A Miami il percorso comincia davvero adesso. Dopo un esordio gestito con ordine, Jannik Sinner sale di livello e trova un avversario diverso da quelli lineari: Corentin Moutet, ma facebook

Sinner si prepara a Moutet sotto il sole di Miami. Il VIDEO dell'allenamento | Sky Sport x.com