Attualmente si sta giocando la partita tra Cobolli e Vallejo durante l'ATP di Madrid 2026. La sfida precedente è ancora in corso, mentre la diretta continua con il match tra Darderi e Cerundolo, che non inizierà prima delle 15.00. Gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso la piattaforma dedicata. La cronaca delle partite si svolge senza interruzioni, con aggiornamenti costanti sui punteggi e gli sviluppi sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-CERUNDOLO (NON PRIMA DELLE 15.00) 19.20 Alexander Blockx ha vinto il primo set contro Felix Auger Aliassime per 7 giochi a 6. 18.00 La canadese Leylah Fernandez ha battuto la statunitense Ann Li per 6-3 6-2, poi la ceca Karolina Pliskova ha superato l’argentina Solana Sierra per 6-4 6-3, ed a seguire la russa Mirra Andreeva ha piegato la magiara Anna Bondar per 6-7 (5) 6-3 7-6 (5). Tra pochi minuti toccherà al belga Alexander Blockx contro il canadese Felix Auger-Aliassime, poi sarà la volta di Flavio Cobolli contro il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Flavio Cobolli ed Adolfo Daniel Vallejo, partita valevole per il terzo turno dell’ATP Master 1000 di Madrid 2026.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Vallejo, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: in corso la sfida precedente

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