LIVE Cobolli-Vallejo ATP Madrid 2026 in DIRETTA | attenzione al giovane paraguaiano in ascesa

Su questa pagina si segue in tempo reale l'incontro tra Flavio Cobolli e Adolfo Daniel Vallejo, valido per il terzo turno dell’ATP Master 1000 di Madrid 2026. La partita si svolge in un contesto di alta tensione, con entrambi i giocatori impegnati a conquistare un posto tra i migliori del torneo. La sfida coinvolge un giovane talento paraguaiano e un tennista italiano già noto nel circuito internazionale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Flavio Cobolli ed Adolfo Daniel Vallejo, partita valevole per il terzo turno dell’ATP Master 1000 di Madrid 2026. Il romano torna in campo nella capitale spagnola contro una delle sorprese di questo torneo. Cobolli non ha iniziato nel migliore dei modi la stagione su terra rossa con una sconfitta a sorpresa con Alexander Blockx (6-3, 6-3) nel secondo turno di Montecarlo. L’italiano è stato abile a cambiare subito marcia, alzando sensibilmente il ritmo a Monaco di Baviera: nel torneo tedesco Cobolli è stato sconfitto in finale da Ben Shelton (6-2, 7-5) dopo aver battuto Alexander Zverev in semifinale mostrando un livello di gioco incredibile.🔗 Leggi su Oasport.it

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