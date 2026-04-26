Cobolli-Vallejo ATP Madrid 2026 | orario tv programma streaming

Due giorni dopo aver vinto in rimonta contro un avversario argentino all’esordio, Cobolli-Vallejo si prepara ad affrontare il proprio prossimo impegno all’ATP Madrid del 2026. Le partite sono trasmesse in diretta streaming e in TV, con orari e programmi disponibili sui canali ufficiali dell’evento. La manifestazione si svolge nella capitale spagnola, coinvolgendo numerosi tennisti di livello internazionale in un torneo che si estende per diversi giorni.

Due giorni dopo aver battuto in rimonta all’esordio l’argentino Camilo Ugo Carabelli, arriva un nuovo esame sudamericano per Flavio Cobolli che scenderà in campo lunedì 27 aprile per affrontare il qualificato paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo in occasione dei sedicesimi di finale del Madrid Open 2026, quarto Masters 1000 della stagione. È un’occasione da non perdere per il n.10 del seeding, sicuramente favorito contro un giocatore distante dalle posizioni di vertice della classifica mondiale (n.96 ATP) ma in grande crescita e reduce da una sequenza di quattro vittorie consecutive sulla terra rossa madrilena tra qualificazioni e tabellone principale.🔗 Leggi su Oasport.it

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