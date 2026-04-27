LIVE Cobolli-Vallejo 6-3 6-2 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | l’azzurro domina e vola agli ottavi

Nel torneo di Madrid del 2026, un giocatore italiano ha vinto il match in tre set contro un avversario straniero, con i punteggi di 6-3 e 6-2. La partita si è svolta in diretta e ha permesso all’atleta di qualificarsi per gli ottavi di finale. Contestualmente, è attesa la diretta tra altri due tennisti, prevista non prima delle 15.00.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-CERUNDOLO (NON PRIMA DELLE 15.00) 21.32 Negli ottavi di finale del Master 1000 di Madrid Flavio Cobolli affronterà Daniil Medvedev, che ha battuto Nicolai Budkov-Kjaer per 6-3, 6-2. 21.30 L’azzurro ha vinto l’86% dei punti giocati con la prima, entrata il 51% delle volte, ed il 50% con la seconda. L’azzurro chiude il match con 22 vincenti e 22 gratuiti. 21.28 Cobolli ha dimostrato di avere un altro peso di palla rispetto a Vallejo, che nel primo set ha provato a stare con l’italiano faticando a reggere le sue accelerazioni. Nel secondo il paraguaiano ha provato ad alzare ancora il ritmo, senza però riuscire a trovare il campo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Vallejo 6-3, 6-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro domina e vola agli ottavi Notizie correlate LIVE Cobolli-Vallejo 1-0, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: inizia l’incontro, azzurro a caccia degli ottaviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-CERUNDOLO (NON PRIMA DELLE 15. Leggi anche: LIVE Cobolli-Vallejo 5-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro serve per vincere il set Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Cobolli-Vallejo, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: la sorpresa paraguaiana sulla strada degli ottavi; Cobolli-Vallejo, terzo turno Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Dove vedere Cobolli-Vallejo in tv oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; Chi è Adolfo Daniel Vallejo: il prossimo avversario di Cobolli che arriva dal Paraguay. LIVE Cobolli-Vallejo 6-3, 4-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: doppio break di vantaggio per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-CERUNDOLO (NON PRIMA DELLE 15.00) Seconda 30-30 AAAAACEEEEE!! 15-30 Ancora una buona ... oasport.it Dove vedere Cobolli-Vallejo in tv oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingFlavio Cobolli contro Adolfo Daniel Vallejo: alzi la mano chi avrebbe pensato a questa sfida per il Masters 1000 di Madrid a livello di terzo turno. Così ... oasport.it : Un magnifico Flavio Cobolli vince contro D. Vallejo in due set: 6-3 6-2 il punteggio finale in poco più di un’ora di gioco. Agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid affronterà Daniil Medvedev! Grande Flavio - facebook.com facebook Inizia finalmente il match tra Flavio Cobolli e Adolfo Daniel Vallejo a Madrid: in palio c'è un posto agli ottavi di finale contro Daniil Medvedev! x.com