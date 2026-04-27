LIVE Cobolli-Vallejo 1-0 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | inizia l’incontro azzurro a caccia degli ottavi

Al torneo ATP di Madrid 2026, Cobolli ha vinto il primo punto contro Vallejo con una volee sotto le gambe, ma si è consegnato al passante dell’avversario. La partita è iniziata con Vallejo al servizio, con il punteggio attuale di 1-0. L’incontro prosegue per determinare chi accederà agli ottavi di finale. La diretta sta seguendo l’andamento del match, con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-CERUNDOLO (NON PRIMA DELLE 15.00) 15-0 Volee sotto le gambe per Cobolli, che però si consegna al passante di Vallejo Al servizio Adolfo Daniel Vallejo 1-0 Gioco Cobolli: prima vincente per l’azzurro. A-40 Primo vero errore gratuito di Vallejo, che perde il controllo del rovescio 40-40 Scappa in lunghezza il dritto di Cobolli. Si rimane in questo game. A-40 Prima ad uscire e dritto in contropiede vincente. 40-40 Risposta profonda di Vallejo, che va in progressione e chiude con il dritto dal centro. 40-30 Uno-due per Cobolli 30-30 Prima al centro vincente. 15-30 Buona risposta di Vallejo che poi spinge con il dritto dal centro e forza l’errore dell’azzurro 15-15 Cobolli spinge verso il rovescio del paraguaiano che non controlla.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Vallejo 1-0, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: inizia l’incontro, azzurro a caccia degli ottavi Notizie correlate LIVE Cobolli-Vallejo, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: la sorpresa paraguaiana sulla strada degli ottaviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Flavio... LIVE Cobolli-Vallejo, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-CERUNDOLO (NON PRIMA DELLE 15. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Cobolli-Vallejo, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: attenzione al giovane paraguaiano in ascesa; Live Daniel Vallejo - Flavio Cobolli - Madrid Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 27/04/2026; Cobolli-Vallejo, terzo turno Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Cobolli-Vallejo ATP Madrid 2026: Orario, analisi e dove vederla in TV e streaming. LIVE Cobolli-Vallejo, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-CERUNDOLO (NON PRIMA DELLE 15.00) 19.20 Alexander Blockx ha vinto il primo set contro ... oasport.it Dove vedere Cobolli-Vallejo in tv oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingFlavio Cobolli contro Adolfo Daniel Vallejo: alzi la mano chi avrebbe pensato a questa sfida per il Masters 1000 di Madrid a livello di terzo turno. Così ... oasport.it LIVE Cobolli-Vallejo, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: in corso la sfida precedente x.com MADRID ATP1000 2026 !COBOLLI =VALLEJO (ore19,45) - facebook.com facebook