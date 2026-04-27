LIVE Cobolli-Vallejo 5-3 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | l’azzurro serve per vincere il set

Al torneo ATP di Madrid, il giocatore italiano sta affrontando un match decisivo contro l’avversario. Attualmente, il punteggio vede l’azzurro in vantaggio per 5-3 nel set, con il servizio per chiudere la frazione. La partita è in corso e i tifosi seguono con attenzione gli scambi in diretta. Sul sito dedicato è possibile aggiornare l’andamento del match in tempo reale.

2-0 Gioco Cobolli: palla corta giocata da Vallejo. L’azzurro arriva sulla palla e gioca un dritto in cross, su cui Vallejo tenta un complicato contro-balzo che termina in corridoio 30-0 Prima carica ad uscire pe Cobolli che poi lascia rimbalzare la palla e chiude con lo smash in contropiede. 1-0 Break Cobolli: prima in kick ad uscire e dritto inside-in dalla parte opposta che sbatte sul nastro e muore nella metà campo dell’azzurro. 0-40 Cobolli aggredisce la seconda e trova il dritto lungolinea vincente. 6-3 Gioco e primo set Cobolli: Vallejo colpisce male il dritto ed accorcia leggermente. L’azzurro ne approfitta immediatamente ed accelera prima con il rovescio lungolinea e poi con il dritto dalla parte opposta per chiudere con lo smash in contropiede.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Vallejo 5-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro serve per vincere il set Notizie correlate LIVE Cobolli-Vallejo 5-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il paraguaiano serve per rimanere nel setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-CERUNDOLO (NON PRIMA DELLE 15. LIVE Cobolli-Vallejo 1-0, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: inizia l’incontro, azzurro a caccia degli ottaviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-CERUNDOLO (NON PRIMA DELLE 15. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dove vedere Cobolli-Vallejo in tv oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; Tre azzurri in campo: il programma di oggi su Sky; Mutua Madrid Open Tennis | Vallejo - Cobolli; Madrid Open 2026: Cobolli sfida Vallejo per gli Ottavi. Orario e dove vederla in TV. LIVE Cobolli-Vallejo 5-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro serve per vincere il setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-CERUNDOLO (NON PRIMA DELLE 15.00) Seconda 30-30 AAAAACEEEEE!! 15-30 Ancora una buona ... oasport.it Dove vedere Cobolli-Vallejo in tv oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingFlavio Cobolli contro Adolfo Daniel Vallejo: alzi la mano chi avrebbe pensato a questa sfida per il Masters 1000 di Madrid a livello di terzo turno. Così ... oasport.it Ma la giudice de sedia de Cobolli vs Vallejo chi cazzo è, Lucy Liu che interpreta O-Ren Ishii in Kill Bill - facebook.com facebook LIVE Cobolli-Vallejo, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: in corso la sfida precedente x.com