LIVE Cobolli-Vallejo 6-3 5-1 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | il paraguaiano serve per allungare il match

Nel torneo ATP di Madrid del 2026, il giocatore paraguaiano sta affrontando il suo avversario in un match ancora in corso. Dopo aver vinto i primi due set, con il punteggio di 6-3 e 5-1, si appresta a servire per prolungare la partita. La diretta online continua con aggiornamenti sui punteggi e sugli eventi principali, tra cui anche il confronto tra altri due tennisti, previsto per le 15.00.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-CERUNDOLO (NON PRIMA DELLE 15.00) 15-15 Prima ad uscire vincente. 0-15 Prima al centro e dritto a sventaglio per Vallejo. Cobolli si supera, arriva sulla palla in lungolinea e trova il rovescio lungolinea vincente 5-1 Gioco Cobolli: in corridoio la risposta di rovescio di Vallejo, che aveva visto l’avanzamento dell’azzurro il quale aveva seguito la seconda in kick. 40-30 Prima al centro vincente. 30-30 Sulla riga la risposta di Vallejo, che poi accelera con il rovescio incrociato il quale viene allungato in corridoio dal nastro. 15-30 Prima vincente. 0-30 In corridoio il dritto lungolinea di Cobolli, che ha colpito questa palla in open dopo una battaglia sulla diagonale sinistra 0-15 Doppio fallo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Vallejo 6-3, 5-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il paraguaiano serve per allungare il match Notizie correlate LIVE Cobolli-Vallejo 5-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il paraguaiano serve per rimanere nel setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-CERUNDOLO (NON PRIMA DELLE 15. LIVE Cobolli-Vallejo, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: attenzione al giovane paraguaiano in ascesaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Flavio... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LIVE Cobolli-Vallejo, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: attenzione al giovane paraguaiano in ascesa; Cobolli-Vallejo, terzo turno Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Dove vedere Cobolli-Vallejo in tv oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; Chi è Adolfo Daniel Vallejo: il prossimo avversario di Cobolli che arriva dal Paraguay. LIVE Cobolli-Vallejo 6-3, 2-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: break in apertura di 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-CERUNDOLO (NON PRIMA DELLE 15.00) Seconda 30-30 AAAAACEEEEE!! 15-30 Ancora una buona ... oasport.it Dove vedere Cobolli-Vallejo in tv oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingFlavio Cobolli contro Adolfo Daniel Vallejo: alzi la mano chi avrebbe pensato a questa sfida per il Masters 1000 di Madrid a livello di terzo turno. Così ... oasport.it Ma la giudice de sedia de Cobolli vs Vallejo chi cazzo è, Lucy Liu che interpreta O-Ren Ishii in Kill Bill - facebook.com facebook Inizia finalmente il match tra Flavio Cobolli e Adolfo Daniel Vallejo a Madrid: in palio c'è un posto agli ottavi di finale contro Daniil Medvedev! x.com