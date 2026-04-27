LIVE Cobolli-Vallejo 5-2 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | il paraguaiano serve per rimanere nel set

Al torneo ATP di Madrid, il giocatore paraguaiano sta servendo per mantenere il set, con il punteggio attuale di 5-2 a favore di Cobolli. Nel frattempo, si attendono gli aggiornamenti sulla partita tra Darderi e Cerundolo, prevista non prima delle 15.00. Cobolli ha conquistato un gioco con una prima uscita molto efficace, che gli ha permesso di prendere un vantaggio decisivo nel set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-CERUNDOLO (NON PRIMA DELLE 15.00) 5-2 Gioco Cobolli: splendida prima ad uscire che spalanca il campo all’azzurro, il quale può chiudere comodamente con lo smash a rimbalzo. 40-30 Doppio fallo 40-15 Servizio e dritto per Cobolli 30-15 Prima ad uscire e dritto dalla parte opposta. 15-15 Sempre in spinta Cobolli che chiude con il dritto in contropiede. 0-15 Cobolli spinge con il rovescio incrociato e poi tenta il vincente con il lungolinea, che questa volta termina lungo. Si carica Vallejo 4-2 Gioco Vallejo: scappa in lunghezza la risposta di Cobolli. A-40 Cobolli perde il controllo del dritto in corsa.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Vallejo 5-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il paraguaiano serve per rimanere nel set Notizie correlate LIVE Cobolli-Vallejo, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: attenzione al giovane paraguaiano in ascesaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Flavio... Leggi anche: LIVE Cobolli-Tiafoe 5-4, ATP Acapulco 2026 in DIRETTA: l’americano serve per rimanere nel set Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Dove vedere Cobolli-Vallejo in tv oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; Mutua Madrid Open Tennis | Vallejo - Cobolli; Madrid Open 2026: Cobolli sfida Vallejo per gli Ottavi. Orario e dove vederla in TV; ATP Madrid, favola Vallejo: batte Tien e raggiunge Cobolli. Vittorie in tre set per Zverev e Medvedev, Tsitsipas elimina Bublik. LIVE Cobolli-Vallejo 2-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: ritmi subito altissimiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-CERUNDOLO (NON PRIMA DELLE 15.00) 19.20 Alexander Blockx ha vinto il primo set contro ... oasport.it Dove vedere Cobolli-Vallejo in tv oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingFlavio Cobolli contro Adolfo Daniel Vallejo: alzi la mano chi avrebbe pensato a questa sfida per il Masters 1000 di Madrid a livello di terzo turno. Così ... oasport.it Ma la giudice de sedia de Cobolli vs Vallejo chi cazzo è, Lucy Liu che interpreta O-Ren Ishii in Kill Bill - facebook.com facebook LIVE Cobolli-Vallejo, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: in corso la sfida precedente x.com