LIVE Cobolli-Vallejo 6-3 1-0 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | break in apertura di 2° set

Durante il match in corso all’ATP di Madrid, il giocatore Cobolli ha vinto il primo set con il punteggio di 6-3 e si trova in vantaggio di un game nel secondo set. Nel corso della partita, si è verificato un break all’inizio del secondo set, con il punteggio di 1-0. In un punto, Vallejo ha tentato di aggredire con un colpo di rovescio, ma ha sbagliato lungo. In un altro scambio, Vallejo ha commesso un doppio fallo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-CERUNDOLO (NON PRIMA DELLE 15.00) 40-15 Vallejo prova ad aggredire la seconda di Cobolli, ma sparacchia il rovescio lungo di metri 30-15 Doppio fallo. 30-0 Prima carica ad uscire pe Cobolli che poi lascia rimbalzare la palla e chiude con lo smash in contropiede. 15-0 Prima vincente per l’italiano Al servizio Flavio Cobolli 1-0 Break Cobolli: prima in kick ad uscire e dritto inside-in dalla parte opposta che sbatte sul nastro e muore nella metà campo dell’azzurro. 0-40 Cobolli aggredisce la seconda e trova il dritto lungolinea vincente. Seconda 0-30 Si ferma in rete il dritto in uscita dal servizio del paraguaiano 0-15 Doppio fallo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Vallejo 6-3, 1-0, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: break in apertura di 2° set Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cobolli-Vallejo 5-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro serve per vincere il set LIVE Cobolli-Vallejo 5-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il paraguaiano serve per rimanere nel setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-CERUNDOLO (NON PRIMA DELLE 15. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Cobolli-Vallejo, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: la sorpresa paraguaiana sulla strada degli ottavi; Cobolli-Vallejo, terzo turno Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Dove vedere Cobolli-Vallejo in tv oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; ATP Madrid, favola Vallejo: batte Tien e raggiunge Cobolli. Vittorie in tre set per Zverev e Medvedev, Tsitsipas elimina Bublik. LIVE Cobolli-Vallejo 5-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro serve per vincere il setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-CERUNDOLO (NON PRIMA DELLE 15.00) Seconda 30-30 AAAAACEEEEE!! 15-30 Ancora una buona ... oasport.it Dove vedere Cobolli-Vallejo in tv oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingFlavio Cobolli contro Adolfo Daniel Vallejo: alzi la mano chi avrebbe pensato a questa sfida per il Masters 1000 di Madrid a livello di terzo turno. Così ... oasport.it Ma la giudice de sedia de Cobolli vs Vallejo chi cazzo è, Lucy Liu che interpreta O-Ren Ishii in Kill Bill - facebook.com facebook LIVE Cobolli-Vallejo, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: in corso la sfida precedente x.com