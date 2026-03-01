LIVE Cobolli-Tiafoe 5-4 ATP Acapulco 2026 in DIRETTA | l’americano serve per rimanere nel set

Al torneo ATP di Acapulco, l'incontro tra Cobolli e Tiafoe è in corso e il punteggio vede Tiafoe avanti 5-4 nel secondo set. Tiafoe si appresta a servire per mantenere il suo turno di battuta mentre il punteggio segna 40-40. Sul campo, Tiafoe ha risposto con una difesa di rovescio che è finita in rete.

40-40 Prima ad uscire perfetta per l'americano che annulla il set point. 40-A Non perfetto l'attacco di Tiafoe che lascia lo spazio per il passante stretto con il rovescio incrociato di Cobolli su cui l'americano non controlla la volee 30-30 Cobolli alza la traiettoria con il dritto centrale e poi chiude con il lungolinea. 15-15 Profondo il rovescio lungolinea di Cobolli. Tiafoe perde il controllo del dritto 5-4 Gioco Cobolli: prima ad uscire e dritto in contropiede per l'azzurro. Il pubblico in questo momento è tutto, o quasi, schierato con l'azzurro. A-40 Prima al centro, dritto ad aprirsi il campo e volee di rovescio vincente. 40-40 Scambio durissimo vinto da Tiafoe che se lo aggiudica con un dritto incrociato dal centro.