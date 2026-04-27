LIVE Cobolli-Vallejo ATP Madrid 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Tra pochi minuti si svolgerà l'incontro tra Cobolli e Vallejo all'ATP di Madrid del 2026. La diretta streaming è disponibile per seguire l'evento in tempo reale. Intanto, è prevista anche la partita tra Darderi e Cerundolo, che inizierà non prima delle 15.00. Gli appassionati di tennis possono aggiornarsi sugli sviluppi attraverso le fonti online dedicate.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-CERUNDOLO (NON PRIMA DELLE 15.00) 19.55 Blockx batte Auger Aliassime 7-6, 6-3 ed accede agli ottavi di finale del Master 1000 di Madrid. 19.20 Alexander Blockx ha vinto il primo set contro Felix Auger Aliassime per 7 giochi a 6. 18.00 La canadese Leylah Fernandez ha battuto la statunitense Ann Li per 6-3 6-2, poi la ceca Karolina Pliskova ha superato l’argentina Solana Sierra per 6-4 6-3, ed a seguire la russa Mirra Andreeva ha piegato la magiara Anna Bondar per 6-7 (5) 6-3 7-6 (5). Tra pochi minuti toccherà al belga Alexander Blockx contro il canadese Felix Auger-Aliassime, poi sarà la volta di Flavio Cobolli contro il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Vallejo, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cobolli-Tiafoe, ATP Acapulco 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro LIVE Cobolli-Vallejo, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: attenzione al giovane paraguaiano in ascesaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Flavio... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Dove vedere Cobolli-Vallejo in tv oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; Live Daniel Vallejo - Flavio Cobolli - Madrid Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 27/04/2026; Cobolli-Vallejo, terzo turno Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Cobolli-Vallejo ATP Madrid 2026: Orario, analisi e dove vederla in TV e streaming. LIVE Cobolli-Vallejo, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: in corso la sfida precedenteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-CERUNDOLO (NON PRIMA DELLE 15.00) 19.20 Alexander Blockx ha vinto il primo set contro ... oasport.it Dove vedere Cobolli-Vallejo in tv oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingFlavio Cobolli contro Adolfo Daniel Vallejo: alzi la mano chi avrebbe pensato a questa sfida per il Masters 1000 di Madrid a livello di terzo turno. Così ... oasport.it MADRID ATP1000 2026 !COBOLLI =VALLEJO (ore19,45) - facebook.com facebook ATP Madrid, Vallejo: "Non mi interessa il prize money. Cobolli Eccellente persona" x.com