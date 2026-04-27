La Procura di Milano ha invitato a comparire Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e B, con l’accusa di frode sportiva in concorso. Contestualmente, è stato indagato anche un altro soggetto legato agli arbitri. Un rappresentante del settore ha dichiarato che è prematuro ipotizzare un coinvolgimento dei club nelle indagini in corso. La situazione riguarda un caso legato agli arbitri e alle partite di calcio professionistiche.

Il presidente dell'Assoallenatori Renzo Ulivieri all'ingresso in Figc prima del consiglio federale all'ingresso in Figc prima del consiglio federale: "Per un dovere di opportunità i due indagati si sono autosospesi dalle loro funzioni. Potevano anche non farlo ma credo che abbiano fatto la scelta giusta. Scelta dovuta? Non credo. Se andiamo a vedere in altri contesti, non mi fate dire in quali, queste cose non vengono fatte. Dentro la Federazione sono state fatte e sono contento di questo", ha aggiunto. "Il giudice ordinario dovrà andare avanti nell'inchiesta - ha concluso -. La procura federale si è mossa secondo me, nei tempi e nei modi, in modo inappuntabile" C’è un altro arbitro indagato nell’inchiesta di Milano.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Caso arbitri, indagato anche Nasca. Grassani: "Prematuro ipotizzare coinvolgimento club"

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