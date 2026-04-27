Nell'inchiesta sugli arbitri coinvolti in alcune decisioni discutibili, risultano indagati anche due ufficiali, tra cui uno con il ruolo di Var. La vicenda riguarda un episodio di gioco in cui un giocatore è stato colpito con una gomitata, attirando l’attenzione sulla gestione delle revisione video e sull’operato di alcuni arbitri. La notizia sta scuotendo il mondo del calcio italiano, che si trova a fare i conti con le conseguenze di questa indagine.

Ci sarebbero altri due indagati nell’inchiesta sugli arbitri che sta terremotando il calcio italiano (nonostante le forti, fortissime, resistenze del sistema calcio). Ne scrive Repubblica ma non solo. Oltre a Rocchi e Gervasoni ( che peraltro stanno pensando di non presentarsi giovedì prossimo alla Procura della Repubblica di Milano ), nell’inchiesta milanese sono indagati Daniele Paterna — per falsa testimonianza — ma anche altri due arbitri. Chi sono i due arbitri? Non venne richiamato l’arbitro al video. Uno è Luigi Nasca che sarebbe indagato per Salernitana-Modena ma – aggiunge Repubblica – anche per Inter-Verona del 6 gennaio 2024 e la sospetta gomitata del nerazzurro Alessandro Bastoni che ha deciso di non sanzionare.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Caso Rocchi, indagato anche Nasca: è il Var della gomitata di Bastoni

Rocchi indagato per frode sportiva: io PRETENDO giustizia!

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