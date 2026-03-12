Lite al ristorante aggredisce e minaccia di morte la moglie | denunciato

Durante una lite in un ristorante di Perugia, un uomo di 31 anni ha insultato, aggredito e minacciato di morte la moglie. La polizia, intervenuta sul posto, ha denunciato l’uomo per minacce gravi e percosse. Nessun dettaglio sui motivi della discussione o eventuali conseguenze per la coppia.

Il fatto è successo a Perugia. La donna ha richiesto l'intervento della polizia Insulta, aggredisce e minaccia di morte la moglie durante una lite al ristorante. Il fatto è successo a Perugia dove la polizia ha denunciato un 31enne per minacce gravi e percosse. Da quanto ricostruito gli operatori sono giunti sul posto, un esercizio commerciale del capoluogo, a seguito di una richiesta di aiuto segnalata al 112. I poliziotti hanno trovato l'uomo all'esterno del locale, in evidente stato di agitazione, intento a urlare offese e minacce alla moglie, rimasta all'interno del locale insieme ad altri familiari. Secondo quanto riferito dalla donna alla polizia il marito l'avrebbe prima insultata, minacciata di morte e poi l'avrebbe fisicamente schiaffeggiandola al volto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Articoli correlati

Umbria, caos al Pronto Soccorso: aggredisce il personale e lo minaccia di morteEnnesimo episodio di violenza nei confronti del personale sanitario del Pronto Soccorso di Terni.

Picchia e minaccia di morte la moglie davanti al figlio: in carcere 33enneDovrà scontare 4 anni di reclusione per maltrattamenti e lesioni nei confronti dell'ex moglie.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lite al ristorante aggredisce e...

Discussioni sull' argomento Tensione a Torino Barriera di Milano: scappano dopo aver rubato una collana d'oro, accerchiata una volante; Rissa nel parcheggio del locale, il Grind House riaperto dal Tar dopo la chiusura della Questura; Rissa al bar durante il derby Milan-Inter: anziano colpito da un pugno finisce in ospedale; Arcella, lite furiosa per una sigaretta: prende a morsi e cinghiate la compagna. Arrestato.

Gravi irregolarità nel ristorante. Maxi stangata ai titolari. Il figlio aggredisce i carabinieriIl ragazzo di 23 anni ha reagito con violenza ai controlli di Nil e Nas. I militari avevano riscontrato violazioni per 45mila euro di sanzione. msn.com

Leggi l'articolo - Lite sul treno, disagi sulla linea Biella-Santhià #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #lite #cronacabiellese #treni #biella facebook

Hoepli in liquidazione, dopo 156 anni di storia. Complici una lite familiare e i patemi editoriali x.com