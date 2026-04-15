Memorial d’Aloja di Canottaggio 39 Azzurri per la 40esima edizione di Piediluco
Il 40° Memorial Paolo d’Aloja di canottaggio si terrà dal 24 al 26 aprile sul lago di Piediluco. Alla competizione parteciperanno 39 atleti della Nazionale italiana, che si confronteranno in questa prima tappa della stagione internazionale 2026. L’evento rappresenta un momento importante per la preparazione della squadra in vista delle prossime competizioni ufficiali. La regata si svolge in un periodo di grande attenzione per il mondo del canottaggio nazionale.
Il Direttore Tecnico Antonio Colamonici, per il battesimo annuale, sceglie Giovanni Abagnale (Marina Militare), Alessandro Bonamoneta (Fiamme GialleSS Murcarolo), Sara Borghi (SC Gavirate), Emanuele Capponi (Fiamme Gialle), Gaia Umbra Chiavini (SC Gavirate), Luca Chiumento (Fiamme GialleSC Padova), Alice Codato (Fiamme OroSC Gavirate), Giovanni Codato (Fiamme OroSC Gavirate), Ilaria Colombo (SC Gavirate), Davide Comini (Fiamme OroSC Moltrasio), Nunzio Di Colandrea (Marina MilitareRYC Savoia), Alessandra Faella (Marina MilitareCUS Torino), Emanuele Gaetani Liseo (Marina MilitareSC Telimar), Giacomo Gentili (Fiamme GialleSC Bissolati), Alice Gnatta (Fiamme GialleCUS Torino), Clara Guerra (Fiamme GiallePro Monopoli), Matteo Lodo (Fiamme Gialle), Josef Giorgio Marvucic (Fiamme OroCanoa S.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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Canottaggio, in arrivo il Memorial d'Aloja: a Piediluco 39 atleti della nazionale L'ARTICOLO: https://www.umbria24.it/sport24/canottaggio-in-arrivo-il-memorial-daloja-a-piediluco-39-atleti-della-nazionale/ - facebook.com facebook
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