L’Italia che non osa | mentre l’Europa lancia la Serie A si rifugia nel falso nueve

In Italia, il calcio mostra segni di conservatorismo, con molte squadre che continuano a preferire il ruolo del centravanti tradizionale, il cosiddetto “falso nove”, invece di puntare sui talenti emergenti. Mentre in Europa si investe e si sperimenta con nuove tattiche e giovani promesse, la Serie A sembra più restia a cambiare, mantenendo schemi e scelte che risalgono a un passato più recente. La questione riguarda anche la formazione e la valorizzazione dei giovani calciatori italiani.

Spesso sentiamo dire che il calcio italiano non produce più i talenti di una volta. Puntiamo il dito contro le squadre di calcio, contro gli stranieri, contro la mancanza di fame delle nuove generazioni. Eppure, la realtà che emerge dai campi di Serie A racconta una storia diversa: il talento c’è, ma manca il coraggio di chi siede in panchina. Molte volte viene detto di dar spazio ai giovani, ma al primo momento di difficoltà ci rifugiamo nell’usato sicuro o in esperimenti tattici spesso deludenti. Il caso di Edoardo Motta alla Lazio, esploso quasi per “errore” a causa di un forfait di Provedel, è solo l’ultimo schiaffo a un sistema che preferisce la gestione alla scoperta.🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - L’Italia che non osa: mentre l’Europa lancia, la Serie A si rifugia nel “falso nueve” Notizie correlate Lazio-Milan, formazioni ufficiali: Allegri lancia Jashari, Sarri risponde con Maldini “falso nueve”L’Inter rallenta contro l’Atalanta e accende il semaforo verde per la rincorsa Scudetto del Milan: all’Olimpico, nel posticipo delle 20:45, i... Juventus, le parole di Spalletti “Boga falso nueve? Si può fare!”Spalletti ha parlato in conferenza stampa prima della partita casalinga di domani con il Sassuolo di Fabio Grosso. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L’Italia e l’Unione Europea devono unire le forze nel Mediterraneo; Il rapporto deficit-Pil resta sopra il 3%: l’Italia non esce dalla procedura Ue; Giorgetti sbaglia i conti. La sua austerità non salva l’Italia, che resta in procedura d’infrazione; L’Europa divisa sugli aiuti all’energia. Von der Leyen gela l’Italia: Il Patto non si sospende. Accordo UE-Israele, bloccato stop da Meloni e Merz | Sospeso memorandum in Italia non in Europa: ecco perchéConsiglio Affari Esteri, veto di Italia e Germania sulla sospensione dell'accordo UE-Israele: un ‘doppio gioco’ del Governo Meloni? ilsussidiario.net Italiane fuori da tutto in Europa: i club crollano come la Nazionale. Il calcio che non costruisce paga il conto (e non lo scopriamo oggi)Italiane fuori da tutte le coppe europee dopo le eliminazioni di Bologna e Fiorentina. Un segnale pesante che riapre il tema della crisi del sistema ... affaritaliani.it La longevità è una conquista, ma anche una responsabilità. Come Partner del Paese vogliamo accompagnare le persone lungo tutto il percorso della vita, offrendo soluzioni concrete per affrontare le sfide di un’Italia che vive sempre più a lungo, cambia e - facebook.com facebook In Italia la media della popolazione sovrappeso è del 34%, mentre in Campania la percentuale sale addirittura al 41%. Tra i centri di eccellenza campani, quello del "Luigi Vanvitelli" di Napoli diretto dal Prof. Ludovico Docimo, Presidente della SIC. Ne parliam x.com