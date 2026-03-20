Juventus le parole di Spalletti Boga falso nueve? Si può fare!

L’allenatore di una squadra di calcio ha commentato in conferenza stampa la possibilità di utilizzare un giocatore come falso nueve nella formazione. Ha detto che questa soluzione può essere adottata e ha parlato della partita in programma domani contro il Sassuolo, di cui è l’allenatore. La conferenza si è tenuta prima dell’incontro casalingo.

Spalletti ha parlato in conferenza stampa prima della partita casalinga di domani con il Sassuolo di Fabio Grosso. Le parole di Spalletti “Quello che diventa sempre fondamentale sono le scelte che si vanno a fare. Mancano nove partite, potremmo cambiare con 810?, a volte le scelte dei minuti, siccome non L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, le parole di Spalletti “Boga falso nueve? Si può fare!” Articoli correlati Juventus, Thuram torna in gruppo. Boga può fare ancora il falso noveAncora un po’ di dolore, ma l’allarme è rientrato: Khephren Thuram oggi tornerà ad allenarsi con il resto del gruppo e sarà a disposizione per la... Boga: «Orgoglio e benedizione vestire la maglia della Juventus. Le parole di Spalletti e il ritorno di Locatelli»Nell’approccio di Jeremie Boga con la Juventus emergono segnali concreti di crescita, integrazione e determinazione. Tutti gli aggiornamenti su Juventus le parole di Spalletti Boga... Temi più discussi: Serie A | Udinese-Juventus | Le parole di Kenan Yildiz; Udinese-Juventus | Le parole di Kamara e Runjaic nel pre-partita; Udinese-Juventus, Spalletti: Disputata una gara da squadra forte; Serie A | Udinese-Juventus | Le parole di Gleison Bremer. Juventus, Spalletti: Sono emersi acciacchi per alcuni giocatori. Vlahovic? Valuteremo bene insiemeLe parole di Luciano Spalletti in vista del prossimo match di campionato tra la sua Juventus ed il Sassuolo di Fabio Grosso. fantacalcio.it Le parole di Arthur, la rinascita di D.Luiz. Juve, i rinforzi sono già sotto contratto?In una intervista rilasciata alla 'Gazzetta dello Sport' il centrocampista brasiliano Arthur Melo ha dichiarato di aver voglia di rimettersi. tuttomercatoweb.com #Juventus- #Spalletti: svolta rinnovo durante la pausa La risposta in conferenza x.com Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, il tecnico della Juventus ha parlato anche della sua situazione contrattuale. #ESTENews #video #calcio #SerieA #juventus - facebook.com facebook