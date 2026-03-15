Alle ore 20:45 si gioca il match tra Lazio e Milan, con le formazioni ufficiali annunciate: Allegri schiera Jashari, mentre Sarri risponde con Maldini come falso nove. L’Inter, nel frattempo, ha rallentato contro l’Atalanta, lasciando spazio alla corsa scudetto del Milan. I rossoneri cercano una vittoria in trasferta per ridurre a cinque punti il divario dalla vetta della classifica.

L’ Inter rallenta contro l’ Atalanta e accende il semaforo verde per la rincorsa Scudetto del Milan: all’ Olimpico, nel posticipo delle 20:45, i rossoneri di Massimiliano Allegri cercano il colpo esterno per portarsi a -5 dalla vetta. Il tecnico livornese, galvanizzato dal successo nel derby, conferma l’ossatura della stracittadina ma deve rinunciare allo squalificato Rabiot: al suo posto, nel cuore del 3-5-2, debutta Jashari accanto alla regia di Modric e alla sostanza di Fofana. Sulle corsie laterali confermati Saelemaekers e l’uomo del momento, Estupinan, con il compito di innescare il tandem offensivo composto da Leao e Pulisic. Sul fronte opposto, la Lazio di Maurizio Sarri punta a dare continuità al successo contro il Sassuolo per risalire una classifica che la vede confinata al decimo posto. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Lazio-Milan, formazioni ufficiali: Allegri lancia Jashari, Sarri risponde con Maldini “falso nueve”

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