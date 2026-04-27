L’Italbeach chiude al terzo posto Gli azzurrini dilagano con la Cechia

L’Italia si è classificata al terzo posto in una competizione di beach soccer, battendo la Repubblica Ceca con un punteggio di 8-2. La partita si è svolta con la formazione composta da Marra tra i pali, Sirianni, Sannibale, R. Reggio e Santini in campo, mentre Magnolia, Meli e F. sono rimasti in panchina. La squadra azzurra ha dominato l’incontro, portando a casa una vittoria convincente.

italia 8 cechia 2 ITALIA: Marra; Sirianni, Sannibale, R. Reggio, Santini. A disp.: Magnolia, Meli, F. Reggio, Marini, Tararà, Andriani, Candarella. All. Del Duca. CECHIA: Fuchsa, Schalek, Spacek, Silhavy, Razesberger. A disp.: Tuhacek, Borovicka, Kreibich, Hanzl, Koreda, Bures, Hala. All. Eisman. Arbitri: Gorka Maruri (Spagna), Kinga Damps (Polonia), Benoit Chandelier (Francia); Cronometrista: Simone Paparozzi (Italia). Reti: 0’52’’pt R. Reggio (I), 3’39’’ Santini (I), 10’09 Sannibale (I), 11’15’’ Santini (I), 11’35’’ Sirianni (I); 2’50’’st Silhavy (C), 6’24’’ R. Reggio (I), 7’39’’ Meli (I), 8’53’’ Silhavy (C); 4’18”tt aut. Bures. Note: ammoniti Bures (C), Thacek (C), Schalek (C).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Italbeach chiude al terzo posto. Gli azzurrini dilagano con la Cechia Notizie correlate Leggi anche: Masterchef, il bergamasco Matteo Rinaldi chiude al terzo posto LIVE Italia-Cechia 8-2, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: gli azzurri non sbagliano un tiro! Cechia travolta con facilitàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GRAN BRETAGNA DI 14. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: L’Italbeach chiude al terzo posto. Gli azzurrini dilagano con la Cechia; Europeo Under 20, gli Azzurrini chiudono al 3° posto. Del Duca: Guardiamo al futuro con fiducia; Europeo Under 20, gli azzurrini chiudono al terzo posto.