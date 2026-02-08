LIVE Italia-Cechia 8-2 curling misto Olimpiadi in DIRETTA | gli azzurri non sbagliano un tiro! Cechia travolta con facilità

Questa sera gli azzurri di curling hanno dominato la partita contro la Repubblica Ceca, vincendo con un punteggio di 8-2. Fin dai primi tiri, gli italiani sono stati precisi e sicuri, senza lasciare spazio agli avversari. La squadra italiana ha messo in mostra una grande concentrazione, sbagliando pochissimo e chiudendo la partita con facilità. La vittoria permette all’Italia di mantenere alta la corsa ai quarti di finale, mentre la Cechia si trova ora in difficoltà. La partita è stata trasmessa in diretta, e gli appassionati segu

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GRAN BRETAGNA DI 14.37 CURLING MISTO DALLE 19.05 15.58 Per il momento è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live della sfida, valida come settima partita del round robin, fra Italia e Cechia termina qui! Il prossimo appuntamento con il curling è fra poche ore (19.05), quando gli azzurri torneranno sul ghiaccio contro la Gran Bretagna 15.55 Stasera la coppia campionessa olimpica se la vedrà con i loro rivali più accreditati per strappargli il titolo. I britannici Dodds e Mouat sono in testa alla classifica del girone con zero sconfitte a referto.

