masterchef il bergamasco matteo rinaldi chiude al terzo posto

Il bergamasco Matteo Rinaldi si è piazzato terzo nella finale di Masterchef. Durante l’eliminazione, ha dichiarato di aver completato il suo percorso e di ritenere giusto il modo in cui si è conclusa la sua partecipazione. La competizione televisiva ha visto coinvolti diversi concorrenti, con Rinaldi che ha concluso la sua avventura con questa posizione finale.

IN TV. «Ho fatto il mio percorso e l’ho finito come era giusto concluderlo», ha detto dopo l’eliminazione. Ora il sogno aprire una bakery in stile francese. Finisce a un passo dalla finalissima il percorso di Matteo Rinaldi a MasterChef Italia 15. A sorpresa, sono stati Teo e Carlotta a presentare il loro menù ai giudici - Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli - per conquistare il titolo di quindicesimo Masterchef italiano. E alla fine è stato Teo a trionfare. Il 28enne graphic designer di Boltiere, tra i fantastici quattro aspiranti chef arrivati in finale, non ha superato l’ultima prova e dopo l’eliminazione di Dounia anche Matteo ha dovuto abbandonare il grembiule bianco. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

A vincere la 15esima edizione di MasterChef Italia è Teo! I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno decretato quindicesimo MasterChef italiano Matteo Canzi. Eliminati invece Carlotta, Dounia e Matteo Rinaldi @masterch - facebook.com facebook

