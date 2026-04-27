L'Iran ha inviato agli Stati Uniti una proposta per riaprire lo Stretto di Hormuz, dopo aver revocato alcune restrizioni e aver effettuato aperture nel settore del nucleare. La mossa segue le recenti mosse diplomatiche e le discussioni in corso tra le due nazioni. Le autorità iraniane hanno comunicato di voler avviare negoziati per affrontare le questioni legate alla sicurezza della regione e alle restrizioni imposte sui programmi nucleari.

L'Iran ha presentato agli Stati Uniti una nuova proposta per la riapertura dello Stretto di Hormuz e per l'avvio di colloqui sul programma nucleare di Teheran in una fase successiva Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, arrivando in Russia, ha affermato che è stato l'approccio degli Stati Uniti a "causare il rinvio dei negoziati" che erano stati programmati a Islamabad, in Pakistan. "Quelli precedenti, nonostante i progressi compiuti, non erano riusciti a raggiungere i propri obiettivi", ha aggiunto, attribuendo la colpa a quelle che ha definito le "richieste eccessive" di Washington. "Le forze statunitensi hanno intercettato 38 navi" nello Stretto di Hormuz a cui è stato ordinato "di invertire la rotta o tornare in porta".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Iran agli Usa: negoziati sul nucleare dopo apertura Hormuz e revoca del blocco

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