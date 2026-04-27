Lions Bisceglie | scontro finale e sconfitta ma i playoff sono sicuri

Il Porto Recanati ha battuto i Lions Bisceglie per 80-77 al PalaPanunzio di Molfetta. La partita si è conclusa con una vittoria di misura per la squadra ospite. Nonostante la sconfitta, i Lions Bisceglie mantengono la sesta posizione nel girone D della Serie B2 e si preparano ai playoff. La sfida rappresenta l’ultimo incontro della regular season per entrambe le squadre.

? Cosa sapere Il Porto Recanati batte i Lions Bisceglie per 77-80 al PalaPanunzio di Molfetta.. La sconfitta non altera la sesta posizione dei nerazzurri nel girone D della Serie B2.. Il PalaPanunzio di Molfetta ospita la chiusura del girone D della Serie B2, dove i Lions Bisceglie cadono per 77-80 contro il Porto Recanati in un match che non scalfisce la sesta posizione dei nerazzurri. Nonostante il verdetto finale sul campo sia stato negativo per la squadra guidata da Vito Console, l’esito di questa sfida conclusiva della regular season non muta il destino sportivo del collettivo. I padroni di casa, che scendono in campo privi del contributo di Gueye, hanno dovuto affrontare un avvio difficile, subendo un distacco iniziale di 7-14 dalle visite marchigiane.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lions Bisceglie: scontro finale e sconfitta, ma i playoff sono sicuri Notizie correlate Lions Bisceglie, sfida decisiva per i playoff contro il RecanatiI Lions Bisceglie affrontano oggi, domenica 12 aprile, una sfida cruciale per il proprio destino stagionale ospitando la Pallacanestro Recanati alle... Lions Teramo, colpo di scena finale: espulsione fatale e sconfittaIl Lions Teramo ha subito un colpo durissimo nel tentativo di consolidare la propria posizione in classifica, soccombendo per un solo gol contro il... Panoramica sull’argomento Serie B - I Lions Bisceglie sbancano Matelica e guadagnano la sesta posizioneUn acuto di spessore, un segnale di vitalità importante a due settimane dal via dei playoff. I Lions Bisceglie si sono imposti sul parquet della Vigor Matelica lasciandosi alle spalle ... pianetabasket.com Serie B - Lions Bisceglie in sofferenza, sconfitta da RecanatiIl momento complicato dei Lions Bisceglie, purtroppo, prosegue. La formazione nerazzurra ha ceduto sul parquet del PalaPanunzio di Molfetta nel confronto casalingo con la ... pianetabasket.com