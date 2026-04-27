L’INTERVISTA Lucarelli guarda avanti | Restiamo davanti all’Ancona per il ripescaggio

La Pistoiese conclude il match con l’Ancona, prima in classifica, con un pareggio che lascia l’amaro in bocca. La squadra, dopo la trasferta a Desenzano, si trova a dover rinunciare alla possibilità di ottenere la promozione diretta, pur avendo disputato una partita che, sul piano dei risultati, non può essere considerata negativa. L’allenatore ha dichiarato che la squadra si concentra ora sul ripescaggio, mantenendo la posizione davanti all’Ancona.

La Pistoiese torna da Desenzano con un punto amaro. Il risultato di per sé, sul campo della prima in classifica, non è da buttare, ma condanna gli arancioni a dire ufficialmente addio al sogno promozione diretta. Ciò nonostante, Lucarelli vede il bicchiere mezzo pieno. "Questo è un buon punto - dice il tecnico arancione -, ottenuto con grinta e voglia sul campo della probabile vincente del campionato. L’amarezza resta, perché eravamo andati in vantaggio e sul gol incassato nel finale non siamo stati impeccabili. Il pareggio, guardando alla media punti totale in chiave playoff, ci permette comunque, in caso di vittoria domenica prossima, di essere davanti all’Ancona nella classifica delle squadre che prenderanno parte ai playoff.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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