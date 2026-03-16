EDIL 2026 NEXT | a Bergamo il costruire guarda avanti

Dal 19 al 22 marzo alla Fiera di Bergamo si tiene EDIL 2026 NEXT, la 30ª edizione della Rassegna delle Tecnologie per l’Edilizia 5.0. L’evento presenta oltre 150 espositori e si concentra sulle novità del settore edilizio, con un’attenzione particolare alle innovazioni tecnologiche e alle soluzioni avanzate per il costruire. La manifestazione attira operatori del settore da tutta Italia.

Dal 19 al 22 marzo alla Fiera di Bergamo la 30ª Rassegna delle Tecnologie per l’Edilizia 5.0: 150 espositori, convegni, innovazione, sicurezza, energia e nuove competenze al centro della filiera Innovazione applicata, sicurezza, sostenibilità, energia e capitale umano al centro della trasformazione del costruire. EDIL 2026 NEXT, la 30ª Rassegna delle Tecnologie per l’Edilizia 5.0, torna alla Fiera di Bergamo dal 19 al 22 marzo con un obiettivo chiaro: riunire l’intera filiera delle costruzioni – imprese, professionisti, industria, energia, istituzioni, ricerca e formazione – e trasformare le grandi sfide del settore in opportunità concrete di sviluppo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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