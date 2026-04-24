Domenica prossima, l’Ancona affronterà in trasferta L’Aquila in una partita che può influenzare le possibilità di qualificazione del team nel campionato. La squadra cerca di mantenere vive le speranze di vincere il girone e ottenere la promozione diretta in Serie C. La gara si presenta come un momento chiave per i biancocelesti nel percorso verso la fase finale del torneo.

Per l’ Ancona la partita di domenica a L’Aquila sarà fondamentale per coltivare ancora le speranze di vittoria del girone e di promozione diretta in serie C. A due turni dalla fine della stagione regolare, infatti, solo due vittorie dell’Ancona e almeno una sconfitta dell’Ostiamare, primo con due punti di vantaggio, permetterebbero ai dorici di arrivare al primo posto. Oppure una vittoria e un pareggio e contemporaneamente due sconfitte o una sconfitta e un pari dell’Ostiamare, che però potrebbero rimettere in corsa anche il Teramo e che, peraltro, sembrano ipotesi alquanto improbabili. In caso di arrivo alla pari tra Ancona e Ostiamare si andrebbe allo spareggio in campo neutro per decidere vittoria del girone e conseguente promozione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ancona Il ripescaggio potrebbe costare caro

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