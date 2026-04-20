Inter domenica può vincere lo Scudetto | tutte le combinazioni

Da lapresse.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica potrebbe essere una giornata decisiva per l’Inter, che si avvicina alla conquista dello Scudetto. Se i risultati della prossima giornata saranno favorevoli, la squadra potrebbe ottenere il titolo di campione d’Italia già in questa occasione. La squadra si trova in una posizione favorevole in classifica e le combinazioni di risultati sono state analizzate in vista di questa possibilità.

L’Inter si avvicina sempre più al sogno Scudetto. I nerazzurri potrebbero vincere il campionato già questo fine settimana. Sono diverse le combinazioni che potrebbero assicurare al club di Milano il 21° titolo di Serie A della sua storia, vediamole assieme. Scudetto Inter, le combinazioni. L’Inter potrebbe conquistare lo Scudetto alla 34a giornata se si concretizzano questi tre risultati: Vince in casa del Torino. Il Napoli perde o pareggia contro la Cremonese. Il Milan perde o pareggia con la Juventus. Se invece i nerazzurri pareggiano contro il Toro, per la vittoria del tricolore è necessario che la squadra di Antonio Conte e quella di Massimiliano Allegri perdano entrambe.🔗 Leggi su Lapresse.it

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