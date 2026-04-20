Inter domenica può vincere lo Scudetto | tutte le combinazioni

Domenica potrebbe essere una giornata decisiva per l’Inter, che si avvicina alla conquista dello Scudetto. Se i risultati della prossima giornata saranno favorevoli, la squadra potrebbe ottenere il titolo di campione d’Italia già in questa occasione. La squadra si trova in una posizione favorevole in classifica e le combinazioni di risultati sono state analizzate in vista di questa possibilità.

L’Inter si avvicina sempre più al sogno Scudetto. I nerazzurri potrebbero vincere il campionato già questo fine settimana. Sono diverse le combinazioni che potrebbero assicurare al club di Milano il 21° titolo di Serie A della sua storia, vediamole assieme. Scudetto Inter, le combinazioni. L’Inter potrebbe conquistare lo Scudetto alla 34a giornata se si concretizzano questi tre risultati: Vince in casa del Torino. Il Napoli perde o pareggia contro la Cremonese. Il Milan perde o pareggia con la Juventus. Se invece i nerazzurri pareggiano contro il Toro, per la vittoria del tricolore è necessario che la squadra di Antonio Conte e quella di Massimiliano Allegri perdano entrambe.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Inter, domenica può vincere lo Scudetto: tutte le combinazioni LECCE-INTER 0-2, DOMINIO! Chivu vola verso lo scudetto! Notizie correlate Ecco come il Milan può soffiare lo scudetto all'Inter: tutte le combinazioniDue vittorie su due nel derby per la banda Allegri, contro la logica che, almeno in campionato, sembrava aver già assegnato lo scudetto all’Inter. Leggi anche: Inter, lo scudetto può già arrivare nel prossimo weekend: tutte le combinazioni Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Inter, domenica 26 il primo match point scudetto: le combinazioni e gli scenari; Scudetto Inter: quando può vincerlo, tutte le combinazioni; L’Inter vince lo Scudetto domenica 26 aprile se... Combinazioni e scenari; Inter, lo scudetto può già arrivare nel prossimo weekend (ma dipenderà anche da Napoli e Milan): tutte le combinazioni. Inter, domenica può vincere lo Scudetto: tutte le combinazioniL’Inter si avvicina sempre più al sogno Scudetto. I nerazzurri potrebbero vincere il campionato già questo fine settimana. Sono diverse le combinazioni che potrebbero assicurare al club di Milano il ... lapresse.it Inter, campione d'Italia alla prossima giornata se... Perché può vincere lo Scudetto contro il Torino, tutte le combinazioniC'è una combinazione che porta i nerazzurri a poter festeggiare il Tricolore già durante la prossima gara. calciomercato.com Piero Ausilio, ds dell'Inter, ai microfoni di TMW a margine margine del premio Inside The Sport 2026 a Coverciano si è soffermato anche sul calciomercato e sull'ipotesi di un interessamento dalla Spagna per Alessandro Bastoni Le sue parole: https://ww - facebook.com facebook Nelle ultime settimane in Spagna il nome di Alessandro Bastoni è stato accostato più volte al Barcellona. Ne ha parlato anche il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio: «Se c’è qualcuno che ha interesse per Bastoni, sa quali sono i numeri di telefono. Devon x.com