L’Inter perde l’occasione di conquistare lo scudetto con il pareggio del Torino

L’Inter ha pareggiato 2-2 contro il Torino, lasciando sfumare la possibilità di vincere lo scudetto. I nerazzurri si sono trovati avanti di due gol ma non sono riusciti a mantenere il risultato, subendo due reti nel secondo tempo. La partita si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri e ha attirato molta attenzione sui social e nei commenti online. La squadra ora dipende dai risultati delle ultime giornate di campionato.

2026-04-26 23:45:00 Il web non parla d’altro: L’Inter si lascia sfuggire due gol di vantaggio mentre viene fermata sul 2-2 dal Torino, i Nerazzurri perdono l’occasione di conquistare il titolo di Serie A. Una trasferta favorevole ha offerto all’Inter l’opportunità di ristabilire un vantaggio di 12 punti in testa alla classifica a quattro partite dalla fine, e sembrava che avrebbero fatto così dopo che Marcus Thuram ha segnato di testa su cross profondo di Federico Dimarco e Yann Aurel Bisseck è salito più alto su calcio d’angolo per raddoppiare il vantaggio. Ma il finale alto di Giovanni Simeone ha dato speranza al Torino e, dopo che Carlos Augusto è stato giudicato per aver giocato in area a seguito di una revisione del VAR, Nikola Vlasic ha pareggiato a 11 minuti dalla fine dei tempi regolamentari con un rigore netto.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - L’Inter perde l’occasione di conquistare lo scudetto con il pareggio del Torino Notizie correlate Il Torino ferma l’Inter sul pareggio per 2-2 e rovina i piani per lo Scudetto: quanti punti mancanoSotto di 2-0, il Torino riesce a pareggiare per 2-2 contro l'Inter in un finale di partita incredibile. Scudetto Inter: basta un pareggio al Torino per il trionfoL’Inter si trova a un passo dal traguardo più prestigioso, con la possibilità concreta di celebrare il titolo nazionale già domenica prossima, 26... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Niente scudetto questo weekend. Ma l'Inter può essere campione il prossimo turno anche senza giocare; Serie A, domenica sera l’Inter festeggia il 21° scudetto se…; Inter, lo scudetto può già arrivare nel prossimo weekend (ma dipenderà anche da Napoli e Milan): tutte le combinazioni; Quando l'Inter può vincere lo Scudetto: tutte le ipotesi e le combinazioni dopo il pareggio contro il Torino. Calcio: l'Inter perde Luis Henrique, fuori per 10-15 giorniL'Inter perde Luis Henrique. L'esterno brasiliano si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano che hanno evidenziato un risentimento muscolare al ... ansa.it Inter, altro stop in casa nerazzurra: Chivu perde un altro pezzo per Torino!Pessima notizia per l'Inter e Chivu. A due giorni dalla trasferta di Torino, il tecnico nerazzurro perde un pedina importante! spaziointer.it