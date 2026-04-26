Il Torino ferma l'Inter sul pareggio per 2-2 e rovina i piani per lo Scudetto | quanti punti mancano

Il Torino e l'Inter si sono affrontate in una partita che si è conclusa con un risultato di 2-2. Dopo essere stati sotto di due gol, i granata sono riusciti a raggiungere il pareggio negli ultimi minuti del match. La sfida si è disputata senza modifiche al punteggio fino al finale, influenzando la classifica e i piani delle squadre in corsa per lo scudetto.

Sotto di 2-0, il Torino riesce a pareggiare per 2-2 contro l'Inter in un finale di partita incredibile. I nerazzurri adesso devono rifare i conti per lo Scudetto.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate L’Inter ora fa i conti per lo scudetto: quanti punti mancano e quando può arrivare la festaLa squadra di Chivu ha 7 punti di vantaggio su quella di Conte quando mancano 7 giornate alla fine del campionato. Leggi anche: Inter a + 8 sul Milan: quanti punti mancano allo scudetto Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ztl ambientale, l’attacco della Regione: Torino ferma perché non ha aderito al bando; Inter, si ferma Luis Henrique: out con il Torino. Cautela e pazienza per Lautaro Martinez; Torino, si ferma Anjorin: il report medico; Metro 2, tutti la vogliono, nessuno la paga: Torino ferma al capolinea. Il Torino ferma l’Inter sul pareggio per 2-2 e rovina i piani per lo Scudetto: quanti punti mancanoMancava solo un punto all'Inter per poter festeggiare lo Scudetto, ma il gol di Vlasic su rigore a dieci minuti dalla fine rovina la festa nerazzurra. Il Torino pareggia incredibilmente dopo essere ... fanpage.it L'Inter a Torino corre verso lo scudetto. Il calcio si ferma per il caso RocchiCi sono stagioni che cominciano tra mille dubbi e si chiudono con i coriandoli. L’Inter di Chivu è vicina all’obiettivo, ma non è ancora tempo di stappare lo champagne sul palco dello scudetto. Oggi c ... msn.com IL TORINO FERMA L'INTER! Sotto 2-0, i granata rimontano i nerazzurri con un'ottima prova di cuore e grinta! Gli uomini di Chivu tornano a +10 sul Napoli x.com #Inter, verso il #Toro: si ferma #LuisHenrique, ancora out #LautaroMartinez #Chivu prepara la sfida contro i granata, ma dovrà fare a meno dell'esterno brasiliano e del suo capitano #ToroNews #TorinoFc #Torino L'articolo completo - facebook.com facebook