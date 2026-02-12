La professione evolve E l’intelligenza artificiale è una sfida da governare

Alessandro Cavani, presidente dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena, ha parlato della crescita della professione e delle sfide portate dall’intelligenza artificiale. Secondo lui, ci sono circa 1.200 professionisti iscritti all’Ordine in provincia di Modena. La professione cambia, e Cavani sottolinea come l’intelligenza artificiale stia diventando un elemento con cui i professionisti devono confrontarsi ogni giorno.

Alessandro Cavani, presidente dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena, quanti sono i professionisti iscritti all’Ordine in provincia di Modena? "Sono circa 1.300, in linea con gli scorsi anni. Dopo l’incremento impetuoso al quale abbiamo assistito in passato, oggi vediamo una situazione sostanzialmente stabile". A cosa è stato dovuto l’aumento? "In parte al fatto che la professione era vista come fattore di prestigio sociale e di relativo benessere economico, elementi di attrazione per tanti giovani, in parte alle forti e crescenti complessità che il sistema tributario ha vissuto e stratificato nel tempo, con conseguente ampliamento del mercato e maggiore domanda di assistenza da parte di imprese e cittadini".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Milano – La professione del commercialista sta attraversando una fase di grande cambiamento, influenzata dall’adozione dell’intelligenza artificiale.

La tecnologia ha trasformato il modo in cui interagiamo con il mondo digitale.

