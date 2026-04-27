L’inquinamento digitale | influencer fake news e disordine informativo

Nel mondo digitale attuale, la diffusione di notizie false e contenuti manipolati crea un caos informativo che coinvolge influencer e aziende. Questa situazione rende difficile distinguere tra informazioni affidabili e ingannevoli, influenzando l’opinione pubblica e la percezione dei marchi. La presenza di fake news alimenta la confusione e mette alla prova la capacità di verificare le fonti, contribuendo a un ambiente online sempre più disordinato e complesso.

Viviamo immersi in un “disordine informativo” dove fake news e manipolazione inquinano il dibattito pubblico e danneggiano la reputazione dei brand. In questa puntata esploriamo il concetto di sostenibilità digitale, analizzando le differenze tra misinformation, disinformation e malinformation. Un focus speciale è dedicato agli influencer e alla loro capacità di creare pericolose “camere d’eco tossiche” sui social media. Ascolta il nuovo episodio. A guidarci, i professori Federico Mangiò, del Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università degli studi di Bergamo, e Gian Domenico di Domenico dell’Università di Cardiff, in Gran Bretagna. Hanno condotto: Nicola Betti e Mattia Lucchini; responsabile del progetto: prof.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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