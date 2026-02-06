Trump ad una giornalista di ABC News | Sei rumorosa ABC fake news una delle peggiori testate SOT – Il video

L’ex presidente Donald Trump ha interrotto bruscamente una giornalista di ABC News durante un evento a Washington. Con tono deciso, ha accusato la testata di diffondere fake news e l’ha definita una delle peggiori. La scena è finita con Trump che ha chiesto alla giornalista: “Perché stai facendo questo? Con chi sei?” Il video dell’episodio sta facendo il giro dei social e alimenta le tensioni tra l’ex presidente e la stampa.

(Agenzia Vista) Washington 30 gennaio 2026 “Perché stai facendo questo? Con chi sei? – Sono con ABC News. Sei una persona rumorosa. Molto rumorosa. Lascia che qualcun altro abbia una possibilità. Puoi rispondere alla domanda, perché stai facendo questo? ABC fake news. Avanti, continuo a chiamarti. Avanti, per favore. Avanti. ABC, tra l’altro, è davvero una delle peggiori” così ha dichiarato il presidente Trump. X White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

Donald Trump si è scagliato contro una giornalista di ABC News durante un'intervista a Washington.

