L’infortunio di Xavi Simon mette fine alle speranze di Coppa del Mondo

Il Tottenham ha annunciato che Xavi Simons si è infortunato durante la partita contro il Tottenham, con un grave problema che lo costringerà a restare fuori dalla stagione e ad attendere il recupero. L’infortunio si è verificato nel corso della partita e ha comportato l’interruzione dell’attività del giocatore. La sua assenza influenzerà anche la partecipazione alla Coppa del Mondo 2026, prevista per questa estate.

Sito inglese: Xavi Simons reagisce dopo essersi infortunato durante Wolves vs Tottenham (foto di Michael SteeleGetty Images) Il Tottenham ha confermato che Xavi Simons ha un grave infortunio che ha posto fine alla sua stagione e lo terrà fuori dalla Coppa del Mondo 2026 questa estate. Il nazionale olandese avrebbe sicuramente avuto un ruolo chiave da svolgere per la nazionale olandese ai Mondiali di quest’estate in Nord America, ma ora è fuori a causa della rottura del legamento crociato anteriore. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Simons è dovuto uscire durante la vittoria degli Spurs contro i Wolves nel fine settimana e sembrava molto dolorante, con il giornalista Ben Jacobs che ora riporta l’aggiornamento di oggi dal club.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Il Tottenham conferma che Xavi Simons ha subito una rottura del legamento crociato anteriore e salterà la Coppa del Mondo2026-04-27 10:11:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.

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