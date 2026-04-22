Serge Gnabry si è infortunato e non potrà partecipare alla Coppa del Mondo. L’entità dell’infortunio ha portato alla sua esclusione dalla rosa della nazionale per il torneo. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla federazione nazionale, che ha confermato l’impossibilità di reintegrare il giocatore prima dell’inizio della competizione. La sua assenza rappresenta un cambiamento importante nelle scelte della squadra per questa edizione del torneo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Serge Gnabry, stella del Bayern Monaco, ha subito un infortunio che segnerà un pesante colpo per la sua carriera e per la squadra tedesca. Il calciatore ha riportato un infortunio agli adduttori durante un allenamento, costringendolo a rinunciare al tanto atteso Mondiale. Questo incidente non solo crea preoccupazione tra i tifosi, ma anche tra i suoi compagni di squadra, che dovranno fare a meno di uno dei loro giocatori più talentuosi. L’assenza di Gnabry si fa sentire in modo significativo per il Bayern Monaco. La sua capacità di fornire assist e segnare gol è un elemento cruciale per il successo della squadra.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gnabry fuori dalla Coppa del Mondo: un infortunio cancella le speranze della nazionale.

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