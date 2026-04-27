L’indipendenza è un miraggio | Shakalab e Lello Analfino lanciano Casa vista male prima del tour europeo

Il sodalizio artistico tra gli Shakalab, punto di riferimento della scena hip hop e reggae nazionale, e Lello Analfino si arricchisce di un nuovo capitolo. È disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali "Casa vista male", un brano che punta i riflettori su una delle criticità sociali più.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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