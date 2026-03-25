Un titolo che è già un invito all’azione e che profuma di Sicilia. Gli Shakalab tornano sulla scena con “Amunì”, il nuovo singolo in uscita venerdì 27 marzo su tutte le piattaforme digitali, rilanciando il loro percorso tra radici, contaminazioni e respiro internazionale. Il brano, costruito su un ritmo dinamico e coinvolgente, mescola reggae, urban e suggestioni rock and roll mantenendo quella cifra stilistica che negli anni ha reso la band una delle realtà più riconoscibili del genere in Italia. “Amunì”, espressione tipicamente siciliana che significa “dai, muoviamoci”, diventa così un messaggio diretto e universale, un invito a reagire e a non restare fermi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Dalla Sicilia all’Europa, gli Shakalab tornano con “Amunì”: nuovo singolo e tour con Lello Analfino

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