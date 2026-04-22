Antonio Del Duca, noto come “Lello” nella serie Gomorra, ha condiviso che prima di intraprendere la carriera di attore aveva dubbi sulla propria validità. Nel corso di un'intervista, ha spiegato come il mestiere di attore gli abbia offerto l’opportunità di riscoprirsi e superare momenti difficili. La sua esperienza personale si intreccia con la sua crescita professionale, portandolo a riflettere sui cambiamenti vissuti grazie al teatro e alle produzioni televisive.

Ci sono ragazzi che crescono troppo in fretta. Ragazzi che imparano presto a difendersi, a stare attenti, a non fidarsi fino in fondo. Ragazzi che si portano dentro pensieri troppo pesanti per la loro età e che, a un certo punto, finiscono per convincersi di valere meno degli altri. Antonio Del Duca è uno di questi ragazzi. È cresciuto a Napoli, tra la strada, il quartiere, gli amici di sempre e la sensazione costante di poter sbagliare direzione da un momento all’altro. Per anni ha vissuto con l’idea di essere “quello sbagliato”: quello che andava male a scuola, che veniva giudicato, che non riusciva a trovare davvero il proprio posto. Poi la vita lo ha costretto a fermarsi e a confrontarsi con il senso di smarrimento.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Antonio Del Duca, il Lello di Gomorra – Le origini: “Pensavo di non essere abbastanza prima della recitazione”

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