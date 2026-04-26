Il calcio italiano è al centro di un nuovo scandalo legato a presunte irregolarità nelle partite arbitrate. La Procura di Milano ha avviato un’indagine che coinvolge almeno cinque incontri, mettendo sotto esame decisioni e comportamenti degli ufficiali di gara. La situazione sta suscitando attenzione e preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori, mentre le autorità giudiziarie proseguono con le verifiche.

Il calcio italiano è di nuovo nel caos e arrivano nuovi dettagli sull’inchiesta della Procura di Milano: le partite nel mirino sono almeno cinque. Il designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi, è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva, in relazione ad alcuni episodi della stagione 202425: nelle scorse ore gli è stato notificato un avviso di garanzia. Ma cosa sta succedendo in Serie A? Per quanto riguarda Rocchi, l’accusa è di aver fatto pressioni su alcuni arbitri e di aver scelto direttori di gara graditi all’Inter. Ecco cosa sappiamo finora sull’inchiesta, condotta dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione e scattata in seguito a un esposto nell’estate dello scorso anno.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Scandalo arbitri, 5 partite sotto inchiesta: cosa rischia davvero l’Inter

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