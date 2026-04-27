L’inchiesta si sta sgonfiando… | caso Rocchi la sentenza in diretta

Un’analisi recente ha messo in discussione la portata dell’inchiesta riguardante l’arbitraggio italiano, indicando che nessun dirigente di una squadra di calcio di primo piano risulta coinvolto. La vicenda, che aveva attirato molta attenzione nei giorni scorsi, sembra aver perso slancio mediatico secondo le valutazioni di un noto commentatore sportivo. La sentenza, trasmessa in diretta, ha contribuito a chiarire alcuni aspetti della vicenda, ridimensionando le implicazioni iniziali.

Paolo Condò ridimensiona l’inchiesta arbitrale italiana: nessun dirigente Inter risulta coinvolto e la vicenda perde il peso mediatico iniziale secondo l’analisi Sky Sport del giornalista. Condò: l’inchiesta si sgonfia senza dirigenti nerazzurri. Il giornalista Paolo Condò offre una lettura completamente diversa rispetto alle prime 48 ore di copertura mediatica. La dinamica che sembrava travolgente sabato si è trasformata in una questione circoscritta al solo ambito arbitrale. Lunedì ha portato chiarimenti decisivi: l’assenza di tesserati Inter tra gli indagati cambia radicalmente la percezione della vicenda. Condò parla di un’inchiesta che “si sta un po’ sgonfiando”, con il focus ristretto a criticità interne già note nel sistema delle designazioni.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Notizie correlate

Condò: “L’inchiesta si sta sgonfiando, nessun dirigente Inter coinvolto”Paolo Condò è intervenuto negli studi di Sky Sport a commentare le notizie del lunedì provenienti dalla Repubblica di Milano.

A Milano l'allarme sui costi immobiliari si sta un pò sgonfiando. La ricercaPrezzi stabili e persino in calo, riallineamento tra domanda e offerta, nessun dilagare degli affitti brevi.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni; Inchiesta arbitri, da Rocchi all’Inter: rischi, sviluppi e cosa sappiamo oggi; Rocchi, l'inchiesta parte da lontano: il fascicolo sul designatore degli arbitri aperto oltre un anno fa (prima del dossier dell'assistente); Calcio italiano: Rocchi indagato per concorso in frode sportiva.

L'inchiesta sugli arbitri si allarga, oltre ai 5 indagati noti ci sono altri iscritti: «Nessuno club coinvolto». Cosa sta succedendoGli indagati noti al momento sono Rocchi, Gervasoni, Nasca, Di Vuolo e Paterna. Intanto, l'ex arbitro De Meo racconta dei «codici» in sala Var ... corriere.it

Inchiesta arbitri, 5 indagati: Inter estranea. Dino Tommasi designatore ad interimLeggi su Sky TG24 l'articolo Inchiesta arbitri, 5 indagati: Inter estranea. Dino Tommasi designatore ad interim ... tg24.sky.it

BUFERA SUGLI ARBITRI: Rocchi indagato per frode sportiva, Tommasi nominato designatore ad interim per A e B. - facebook.com facebook

Caso #Rocchi, come scrivo da due giorni @Inter non coinvolta. L'amico Beppe lo aveva assicurato. Gobbi e Cornacchie tornate allo zoo x.com