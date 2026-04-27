Paolo Condò è intervenuto negli studi di Sky Sport per commentare le ultime notizie provenienti dalla Repubblica di Milano. Ha affermato che l’inchiesta in corso si sta sgonfiando e che nessun dirigente dell’Inter risulta coinvolto nelle indagini. Le dichiarazioni sono arrivate nel corso di un intervento dedicato alle notizie del lunedì, senza ulteriori dettagli sui dettagli specifici dell’indagine.

Paolo Condò è intervenuto negli studi di Sky Sport a commentare le notizie del lunedì provenienti dalla Repubblica di Milano. E la notizia del giorno è che non ci sono indagati tra i dirigenti. Innanzitutto tra i dirigenti dell’Inter. E Paolo Condò parte proprio da questo: “Sembra che questo lunedì va nella direzione di un’inchiesta che si sta un po’ sgonfiando. Perché se sono implicati soltanto gli arbitri, e sappiamo che al momento le cose sono così, diventa una gravissima questione di faida arbitrale che la dice anche lunga sulla situazione in cui probabilmente bisognava intervenire in qualche modo prima. Però il fatto che sia stata almeno per il momento esclusa la presenza di tesserati dell’Inter fa sì che questa inchiesta, ripeto, a lunedì si sia sgonfiata rispetto a quello che sembrava sabato.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Condò: “L’inchiesta si sta sgonfiando, nessun dirigente Inter coinvolto”

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