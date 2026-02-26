Prezzi stabili e persino in calo, riallineamento tra domanda e offerta, nessun dilagare degli affitti brevi. E’ sorprendente il quadro offerto da FIMAA Milano Lodi Monza Brianza (l’Associazione degli intermediari immobiliari e merceologici aderente a Confcommercio), sul secondo semestre del 2025 a cominciare dai valori che sono lievemente in crescita per gli immobili residenziali (+2%) ma non registrano nessun boom. Come spiega al Foglio il consigliere di FIMAA Marco Zanardi “quella fase partita nel 2022 caratterizzata da prezzi alti si è esaurita e, in conseguenza del calo dei tassi e una maggiore disponibilità alle trattative, siamo in un momento di ripresa delle transazioni”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - A Milano l'allarme sui costi immobiliari si sta un pò sgonfiando. La ricerca

"Sistema Milano, speculazione a tutti i costi e con ogni mezzo illecito. Gruppi di pressione controllano le operazioni immobiliari più lucrative”Milano – I progetti di rigenerazione urbana al centro dell'indagine della procura di Milano "sono significativi dell'azione di gruppi di pressione...

Raccolti 67 milioni in un anno (ma salgono i costi): chi sta finanziando la Scala di MilanoÈ una macchina ben oliata quella della Scala di Milano: uno dei teatri più famosi al mondo.

Il mio primo Investimento Immobiliare a MILANO (LA RISTRUTTURAZIONE…)

Temi più discussi: Pusher ucciso a Rogoredo, l’ombra della messinscena: la pistola che non c’era e l’allarme in ritardo; Perché una (importante) rotta aerea italiana potrebbe sparire; Trionfi e indotto ok, ma sui conti Milano Cortina resta l'allarme; Milano, entra nel caveau di una banca per rubare ma resta intrappolato tutta la notte: 24enne liberato dai vigili del fuoco e arrestato.

Allarme miasmi. Evacuata l’area della Croce ViolaPuzza di uova marce alla Croce Viola e alla guardia medica: evacuazione notturna a Rozzano. E’ stata una serata di apprensione a Rozzano, nei pressi dell’area dell’ospedale Humanitas, dove un forte ... ilgiorno.it

Incendio a Milano, a fuoco il tetto di un palazzo: evacuati sette pianiUna volta concluse le operazioni di messa in sicurezza, 14 appartamenti sono stati lasciati vuoti per precauzione ... milanotoday.it

Milano, un incendio è divampato, intorno alle 13.30 di oggi, sul tetto di un edificio di sette piani in via Valparaiso 4 a Milano. Scattato l’allarme, sono subito intervenuti cinque mezzi del Comando dei vigili del fuoco di via Messina che hanno provveduto a circos - facebook.com facebook