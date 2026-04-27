A Milano è in corso un’indagine riguardante un ufficiale di gara, che ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario. L’indagine riguarda presunte irregolarità e possibili interferenze nel sistema arbitrale legate a questa figura. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di approfondimenti sulle modalità di assegnazione e gestione delle decisioni nelle partite di calcio. Questi sviluppi si aggiungono alle tensioni già presenti nel campionato, considerato uno dei più deboli e poco entusiasmanti degli ultimi anni.

Il finale di stagione di uno dei più sonnacchiosi e grigi campionati di calcio della storia è scosso dalla notizia data dall’AGI, che il designatore della Commissione arbitri nazionale (Can), Gianluigi Rocchi, è convocato dal sostituto procuratore di Milano Ascione come indagato di frode sportiva (art. 1 L. 40189), reato di cui molto si parlò, anche su questo giornale, ai tempi delle plusvalenze juventine, in concorso col supervisore al VAR Andrea Gervasoni. I capi di accusa, provvisori e allo stato costituenti una mera ipotesi, sono tre, secondo l’agenzia che ne riporta il contenuto. Due riguardano una presunta combine del designatore per...🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’inchiesta di Milano su Rocchi apre un problema di potere nel sistema arbitrale

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