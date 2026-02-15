Juventus Cronache Rocchi deve cambiare il sistema arbitrale
Emanuele Corazzi ha criticato duramente la gestione arbitrale di La Penna durante la partita tra Juventus e Inter, sostenendo che Rocchi deve intervenire per cambiare il sistema. La sua analisi si concentra sulle decisioni contestate che hanno influenzato il risultato, portando molti tifosi a chiedere maggiore chiarezza e coerenza nelle gare di vertice.
Cronache di Spogliatoio, in un editoriale di Emanuele Corazzi, ha distrutto la gestione arbitrale di La Penna tra Juventus e Inter. L’editoriale di Cronache Bisognerebbe lottare per vincere con valori ed esempi. Ci sono bambini e ragazzi che guardano. Bastonì stona. È sicuramente sbagliato il giudizio su Kalulu. Ma è L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Ieri è andato in scena l’incontro tra Figc, Lega Serie A e Rocchi. Il tema? La riforma del sistema arbitrale
Ieri si è tenuto un incontro tra Figc, Lega Serie A e Rocchi per discutere della riforma del sistema arbitrale.
Rocchi deve migliorare i suoi arbitri, ma il sistema gli sta dando tutti gli strumenti per farlo?
Antonio Conte critica il sistema arbitrale, accusandolo di ostacolare il miglioramento delle squadre.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La zona grigia del Var e Rocchi: Juve, sei in testa alla classifica... dei torti; Chiellini e Comolli furiosi per l'espulsione di Kalulu: Dov’era Rocchi? Ora bisogna cambiare; Inter-Juventus, chi arbitra? Rocchi verso una scelta a sorpresa; Inter-Juventus: Spalletti in silenzio, Chiellini e Comolli spostano il fuoco su Rocchi. E per Chivu la colpa è di Kalulu.
Caos Inter-Juventus, Fulvio Collovati: Rocchi dia le dimissioni. Bastoni deve chiedere scusaPresente negli studi di Rai Sport, nella trasmissione Il sabato al 90°, Fulvio Collovati, ex giocatore di Inter, Milan e campione del. tuttomercatoweb.com
