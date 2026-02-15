Emanuele Corazzi ha criticato duramente la gestione arbitrale di La Penna durante la partita tra Juventus e Inter, sostenendo che Rocchi deve intervenire per cambiare il sistema. La sua analisi si concentra sulle decisioni contestate che hanno influenzato il risultato, portando molti tifosi a chiedere maggiore chiarezza e coerenza nelle gare di vertice.

Cronache di Spogliatoio, in un editoriale di Emanuele Corazzi, ha distrutto la gestione arbitrale di La Penna tra Juventus e Inter. L’editoriale di Cronache Bisognerebbe lottare per vincere con valori ed esempi. Ci sono bambini e ragazzi che guardano. Bastonì stona. È sicuramente sbagliato il giudizio su Kalulu. Ma è L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Cronache “Rocchi deve cambiare il sistema arbitrale”

Ieri si è tenuto un incontro tra Figc, Lega Serie A e Rocchi per discutere della riforma del sistema arbitrale.

Antonio Conte critica il sistema arbitrale, accusandolo di ostacolare il miglioramento delle squadre.

